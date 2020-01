Treinreizigers zitten twee uur lang vast op trein na defect Koen Baten

09 januari 2020

19u48 3 Lebbeke Een trein heeft ter hoogte van Lebbeke twee uur lang vastgestaan nadat er een defect opdook aan de remmen. Het incident gebeurde omstreeks 17.30 uur. Door het defect bleven ook verschillende slagbomen een hele tijd naar beneden.

Wat de oorzaak is van de defecte remmen is niet duidelijk. In de trein zaten nog heel wat reizigers, zij konden niet afstappen en moesten al die tijd blijven zitten. De reizigers kregen wel water aangeboden en iets om te eten. Verschillende overwegen bleven ook gesloten door de panne, wat zorgde voor problemen bij het treinverkeer en het wegverkeer.

Rond 19.30 uur zouden de grootste problemen van de baan geweest zijn en werd de trein naar het station van Dendermonde gebracht.