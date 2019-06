Tractor glijdt met banden van graskant en belandt deels op sporen: treinverkeer tijdlang stilgelegd Koen Baten

25 juni 2019

Aan de Fabriekstraat in Lebbeke is een tractor deze avond rond 20.00 uur even in de problemen geraakt nadat hij met zijn banden van een graskant naar beneden was geschoven. De bestuurder van de tractor was een lading hooi gaan opladen aan zijn weide naast de spoorweg. Toen hij wilde vertrekken gleed hij om een nog onbekende reden naar beneden en kwam hij schuin te hangen met zijn cabine over de spoorweg. Hij verwittigde meteen de politie die ter plaatse kwam. Door het incident moest het treinverkeer ook een tijdlang stilgelegd worden en kon er geen trein meer passeren.

Een andere tractor slaagde er uiteindelijk in om het gevaarte van de sporen te trekken. Niemand raakte gewond en er was geen schade aan de sporen. Het treinverkeer kon na een uur ongeveer opnieuw hernomen worden.