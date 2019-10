Touwenparcours, springkastelen en glittertattoos voor Dag van de Jeugdbeweging Nele Dooms

De Dag van de Jeugdbeweging ging ook in Lebbeke niet onopgemerkt voorbij. De Jeugddienst had daarvoor de parking van het Administratief Centrum aan de Flor Hofmanslaan omgebouwd tot paradijs voor kinderen. Na schooltijd waren ze er welkom om zich te laten schminken en glittertattoos te laten zetten. Voor de durvers was er ook een touwenparcours uitgezet en iedereen kon zich uitleven op springkastelen om het weekend avontuurlijk in te gaan. Voor jongeren organiseerde de Muziekkapel van de Chiro een rondgang, gevolgd door enkele optredens. “Meer dan 250.000 jongeren in Vlaanderen gaan elke week naar hun jeugdbeweging”, zegt schepen van jeugd Goedele Uyttersprot (N-VA). “Ze brengen er hun vrije tijd door en maken er vrienden voor het leven. Ook in Lebbeke is dat zo. Ongeveer een kwart van onze jeugd is aangesloten bij een van de tien jeugdbewegingen die Groot-Lebbeke rijk is. Dat zetten we graag eens in de kijker en dus maken we van de Dag van de Jeugdbeweging een feestdag.”