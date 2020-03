Tony Sarens nieuwe waarnemend korpschef van politiezone Nele Dooms

04 maart 2020

16u25 4 Lebbeke Tony Sarens zal vanaf volgende maand waarnemend korpschef zijn van de politiezone Lebbeke-Buggenhout. Hij is daarvoor aangeduid door de politieraad en vervangt waarnemend korpschef Kurt Van der Straeten. Die kondigde recent zijn Tony Sarens zal vanaf volgende maand waarnemend korpschef zijn van de politiezone Lebbeke-Buggenhout. Hij is daarvoor aangeduid door de politieraad en vervangt waarnemend korpschef Kurt Van der Straeten. Die kondigde recent zijn vertrek aan, na heisa rond een anonieme brief over malaise binnen het politiekorps.

Met de aanstelling van Tony Sarens tot waarnemend korpschef hoopt de politieraad dat de rust binnen het politiekorps Lebbeke-Buggenhout kan terugkeren. Daar rommelde het de voorbije tijd. Een anonieme brief bracht de malaise aan het licht. Daarin beschrijven personeelsleden wat er volgens hen allemaal fout liep binnen het korps en met de korpsleiding. Ze spraken van ‘mismanagement’ en ‘een noodkreet in het kader van de procedure om de waarnemend korpschef vast te benoemen’. “Dat zien we niet zitten”, klonk het.

De heisa zorgde uiteindelijk tot de negatieve stemming tijdens de jongste politieraad. Het merendeel van de raadsleden oordeelde om Van der Straeten, die al jaren waarnemend korpschef is, niet te benoemen tot effectieve korpschef. Kort daarop liet Van der Straeten aan de Lebbeekse burgemeester Raf De Wolf weten dat hij het politiekorps zal verlaten. Hij vroeg en kreeg mobiliteit en verhuist vanaf 1 april naar de federale politie.

Daarop besliste de politieraad om een andere waarnemend korpschef aan te duiden. Dat is Tony Sarens geworden. Die was al jaren commissaris en verantwoordelijke beleidsondersteuning en organisatieontwikkeling binnen het korps. Bedoeling is wel dat er nog dit jaar een nieuwe vacature komt om een definitieve korpsoverste te kunnen aanstellen. Daar zal nog voor de zomer een examen voor georganiseerd worden.