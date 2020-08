Tongenslijpers presenteren wielerwedstrijd Nele Dooms

04 augustus 2020

17u01 1 Denderbelle Toch enig vertier in deze coronatijden. De Tongenslijpers tekenen op zaterdag 8 augustus voor hun jaarlijkse wielerwedstrijd in Denderbelle.

Er zullen dertien ronden van elk een kleine zeven kilometer gereden worden. Het startschot zal klinken om 15 uur, ter hoogte van Infines in de Kapellenstraat in Denderbelle. Daar is ook de finish voorzien. De renners rijden door de Kapellenstraat, Molenveldstraat, Bertstraat, Kruisstraat, Hogebrug, Dries, Bellestraat, Hofstraat, Fonteintje, Mottekensstraat en Hoogstraat. De opbrengst gaat naar minivoetbalclub Oud-leiders Wieze. Om alles vlot en veilig te laten verlopen, geldt er tussen 12 en 19 uur een parkeerverbod op het hele parcours. Er wordt ook eenrichtingsverkeer ingevoerd in diverse straten. Dat is het geval voor de Hofstraat, Fonteintje, Mottekensstraat, Blijstraat, Bertstraat, Kruisstraat en een deel van de Molenveldstraat.

Meer over Bellestraat

Bertstraat

Blijstraat

Denderbelle

Dries

Fonteintje

Hofstraat

Hogebrug