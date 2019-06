Toneelkring Wij viert mee met Minnestraat Kermis Nele Dooms

11 juni 2019

De Lebbeekse Toneelkring Wij doet traditiegetrouw een duit in het zakje om van de jaarlijkse Minnestraat Kermis mee een succes te maken. De toneelvereniging zorgt van vrijdag 14 tot en met maandag 17 juni voor activiteiten in en rond Theater De Minne, in de Lange Minnestraat.

Op vrijdag 14 juni opent vanaf 17 uur het Wij-café tijdens de avondmarkt. Op zaterdag 15 juni is het quizavond. De legendarische ‘Pedierekes Fong Vraagt’ wordt vanaf dit jaar vervangen door een zoektocht naar ‘De Slimste Vereniging ter Lebbeek’. De vragen worden gesteld vanaf 20 uur. Ploegen kunnen zich inschrijven via info@toneelkringwij.be. Op zondag 16 juni zorgt Toneelkring Wij vanaf 15.30 uur voor pannenkoeken en ijs. En op maandag 17 juni start vanaf 11 uur een barbecue naar aanleiding van de jaarmarkt die dan in de Lange Minnestraat plaatsvindt. Ook dan zijn er pannenkoeken en ijs.