Toneelkring Wij verwelkomt nieuwe voorzitter: Renaat geeft fakkel door aan Jan Nele Dooms

01 oktober 2020

16u07 0 Lebbeke Toneelkring Wij van Lebbeke heeft een nieuwe voorzitter. Renaat Moeyersoon geeft na 34 jaar de fakkel door aan Jan Lissens. “Verjonging, maar we gaan op hetzelfde elan door”, klinkt het.

Renaat Moeyersoon werd in 1984 voorzitter van Toneelkring Wij. Onder zijn impuls groeide de vereniging niet alleen, maar werd er ook werk gemaakt van een eigen theaterzaal De Minne. “Mijn levenswerk”, zegt Renaat daar zelf over. “Het is één van de verwezenlijkingen waar ik het meest trots op ben. Ik vond eerder al dat het tijd was voor verjonging en gaf daarom in 2015 eens de fakkel van voorzitter door aan Peter Biesemans. Toen die in 2017 om persoonlijke redenen een stap opzij zette, nam ik het voorzitterschap weer op. Maar vernieuwen en verjongen bleef het streefdoel en op dat vlak is in Jan Lissens nu de perfecte nieuwe opvolger gevonden.”

Renaat blijft bestuurslid, artistiek verantwoordelijke en verantwoordelijke sponsoring en abonnementen bij Toneelkring Wij. Kersvers voorzitter Jan Lissens kent de toneelvereniging van binnen en van buiten. Hij maakt sinds 1987 deel uit van de vaste acteurskern. “Wij is de voorbije decennia uitgegroeid tot een vaste waarde in het sociaal-culturele leven in Lebbeke en omgeving”, zegt hij. “Duizenden mensen vonden de weg naar Theater De Minne en heel wat acteurs stonden er op de planken. Ook in de volgende jaren willen we onze trouwe achterban blijven vergasten op hoogstaande en soms spraakmakende theaterproducties. Ook onze jeugdwerking blijft belangrijk, net als de gezellige en toffe sfeer in De Minne. Corona is ook voor onze vereniging een tegenvaller, maar we blikken vol vertrouwen vooruit.”

Ook de rest van het bestuur kent een verjonging. Jolien Contryn wordt de nieuwe schatbewaarder, Guillaume Cressy de nieuwe verantwoordelijke boekhouding en fiscaliteit. Met de komst van Nancy Ebraert zit ook de catering de komende jaren goed. De taken van François De Meersman als verantwoordelijke decor worden overgenomen door technisch leider Rony Vandenbulcke, ook ondervoorzitter. Kim Mathys is de nieuwe verantwoordelijke reservaties. Bestuursleden San Cooreman, Raymond De Backer en Annelies Moeyersoon blijven op post.

Voor het komende seizoen heeft Toneelkring Wij, ondanks corona, toch een paar theateravonden in petto. In oktober staat de jeugd op het podium met de komische voorstelling ‘Frankenstein’ en in november staan acteurs met vier monologen van Dario Fo op de planken.