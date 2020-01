Toneelkring Wij keert in nieuw stuk terug naar de prehistorie Nele Dooms

30 januari 2020

14u59 1

De acteurs van toneelkring Wij van Lebbeke keren voor hun tweede productie dit seizoen terug naar de prehistorie. Ze brengen het stuk ‘Diplodocus Deks’ van auteur Tom Lanoye. Het verhaal speel zich af in een idyllisch dorpje in België, dat in rep en roe staat na de vondst van de kaak van een Diplodocus, een prehistorische planteneter, door amateur-archeoloog Deks. “Een projectontwikkelaar wil er een dino-pretpark van wereldformaat neerpoten”, zegt regisseur Rubben Smits. “De plannen zetten de relaties tussen de dorpsgenoten op scherp.”

Acteurs van dienst zijn Jente Van Pelt, Siene Boone, Claire Moortgat, Jan Lissens, Geertje Corthals, Pascal Carpentier, Anne Carpentier, Jozef Vermoesen en Patrick Mertens. Voorstellingen vinden plaats op zaterdag 1, maandag 3, vrijdag 7, zondag 9, donderdag 13, vrijdag 14 en zaterdag 15 februari, telkens om 20.15 uur. Liefhebbers kunnen terecht in Theater De Minne, aan de Lange Minnestraat in Lebbeke.

Info en reservatie: www.toneelkringwij.be.