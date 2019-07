Toneelkring Wij bereidt nieuw theaterseizoen voor: drie producties en een jeugdvoorstelling Nele Dooms

17 juli 2019

14u05 1 Lebbeke Toneelkring Wij van Lebbeke is in volle voorbereiding van een nieuw theaterseizoen. Het is aan de jongeren van het amateurgezelschap om de spits af te bijten. Daarna volgen nog drie producties met volwassen acteurs. Het belooft een druk jaar te worden dus.

In het najaar brengen de Wij-jongeren de jeugdproductie ‘De Mestkever’ en ‘De Steen die in het water valt’. Voorstellingen vinden plaats op 4, 5 en 6 oktober.

Een eerste productie voor de volwassen acteurs is voorzien in november. ‘Un air de Famille’ is een hilarische en grimmige komedie van Bacri en Jaoui. De regie is in handen van Benny Ceuppens. Als de leden van de familie Ménard samenkomen in het café van de oudste zoon, blijkt dat een aantal oude wonden nog niet helemaal genezen zijn. De première is voorzien op 16 november.

Als tweede productie staat ‘Diplodocus Deks’, een bizarre tragikomedie van Tom Lanoye op het programma. Rubben Smits is regisseur van dienst. Als in een rustig dorpje dinosaurusresten in de grond worden ontdekt, duurt het niet lang voor een projectontwikkelaar op de proppen komt om er een gigantisch themapark te bouwen. Dit stuk gaat in première op 1 februari.

Om het seizoen af te sluiten vindt ‘Het Bezoek’ plaats. Dat krijgt een plaatselijk tintje. “Het failliete Lebbeke brengt alles in gereedheid om de rijkste vrouw ter wereld feestelijk te ontvangen”, zegt Renaat Moeyersoon van Wij. “Ooit verliet ze Lebbeke als arm meisje, nu komt ze schatrijk terug en iedere Lebbekenaar hoopt dat zij de gemeente uit de miserie zal halen. Ze is daartoe bereid, maar ze stelt één voorwaarde”. De première is gepland op 25 april 2020. Abonnementen voor het theaterseizoen zijn nu al verkrijgbaar. Info: www.toneelkringwij.be.