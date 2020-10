Toneelkring Wij annuleert jeugdvoorstellingen: “Stijgende coronacijfers zijn niet te negeren” Nele Dooms

09 oktober 2020

18u08 1 Lebbeke De stijgende cijfers van coronabesmettingen hebben ook hun gevolgen voor Toneelkring Wij uit Lebbeke. Het amateurgezelschap heeft beslist haar jeugdvoorstellingen te annuleren. De jongeren waren al maanden aan het repeteren.

“Toneelkring Wij volgt al maandenlang de curve van het virus op de voet”, zegt voorzitter Jan Lissens. “Onze jeugdgroep heeft in moeilijke omstandigheden keihard gewerkt om een schitterende toneelvoorstelling voor te bereiden. Er waren online meetings om te repeteren, vervolgens gebeurde dat in openlucht. Er was creativiteit en coronadiscipline genoeg om dit tot een goed einde te brengen. Helaas moeten we nu vaststellen dat het met de cijfers serieus de verkeerde kant op gaat. Daarom vinden we het niet aangewezen om de jeugdvoorstellingen te laten plaatsvinden.”

Alle voorstellingen van de jeugdgroep voorzien op vrijdag 16, zaterdag 17 en zondag 18 oktober worden afgelast en alle reservaties vervallen. “Met spijt in het hart, maar het kan volgens ons niet anders”, klinkt het. “Voor hun familieleden organiseren onze jonge acteurs wel nog een voorstelling in besloten kring. We hopen op het nodige begrip.”