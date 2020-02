Toneelkring Vrede nodigt uit op quiz Nele Dooms

03 februari 2020

17u37 1

Toneelkring Vrede van Lebbeke pakt op zaterdag 8 februari voor de vierde keer uit met haar “Algemene Vrede Quiz”. Daar valt als hoofdprijs een deelname aan een escape room in Gent of Kortrijk mee te winnen. Teams van maximum vier personen kunnen deelnemen. De vragen worden gesteld vanaf 19 uur. Liefhebbers kunnen terecht in de Vrije Basisschool van Lebbeke, aan de Brusselsesteenweg. Meedoen kost 20 euro per ploeg. Inschrijven kan via www.toneelkringvrede.com.