Toneelkring Vrede neemt sabbatjaar Nele Dooms

25 september 2020

16u14 0 Lebbeke Toneelkring Vrede van Lebbeke staat dit jaar niet op de planken. Wat normaal een feestjaar moest worden wegens het 120-jarig bestaan van het amateurgezelschap, eindigt in mineur. “Er zit niets anders op dan een sabbatjaar te nemen, dankzij het coronavirus”, zeggen de acteurs.

Normaal gezien zou er rond deze tijd volop bedrijvigheid heersen achter de schermen van de Lebbeekse Toneelkring Wij. In november staan de acteurs immers steevast op de planken met een nieuwe productie. Maar het toneelbestuur besliste om dit jaar geen toneel te spelen. “Het is een beslissing met pijn in het hart en het is helemaal niet wat we voorzien hadden, maar de coronacrisis speelt ook ons parten”, zegt voorzitter Bart De Brandt. “Het is duidelijk dat we geen voorstellingen op de normale manier zouden kunnen brengen. En dan kiezen we er liever voor helemaal niet op te treden. Een sabbatjaar dus. Dit is een bittere pil, maar we moeten in de eerste plaats aan ieders gezondheid denken.”

Bij de pakken blijft Toneelkring Vrede evenwel niet zitten. In de plaats focussen de acteurs nu al volop op het jaar 2021. “Als corona het toelaat, nemen we in november 2021 graag een nieuwe start”, zegt De Brandt. “Dat zal gepaard gaan met een verhuis. We laten Zaal Voermansrust in Wieze achter ons en komen weer wat dichter naar het centrum van Lebbeke, waar toch onze roots liggen. In de toekomst zullen we optreden in zaal Heidehof in Heizijde. Na alle omzwervingen van de laatste jaren hopen we van deze nieuwe locatie een vaste stek te maken.”