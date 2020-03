Toeigtrappers eren overleden lid in stoet met button: “Vanaf nu vieren we carnaval nog intenser. Pieter zou het zo gewild hebben” Nele Dooms

08 maart 2020

18u00 3 Lebbeke Voor carnavalsvereniging De Toeigtrappers is het dit jaar geen carnavalsfeest als alle andere. De carnavalisten moeten het stellen zonder hun geliefde lid Pieter Heuvinck. Die overleed in september vorig jaar. De man eren doen de carnavalisten door allemaal een speciale button op te spelden. Die verkopen ze ook om de opbrengst te schenken aan het goede doel. “Vanaf nu vieren we carnaval nog intenser. Pieter zou het zo gewild hebben”, klinkt het.

Pieter Heuvinck was fiere Wiezenaar en trouw carnavalist, altijd op post. Zo wordt hij door vrienden en familie omschreven. Maar vorig jaar sloeg het noodlot toe. Pieter werd ziek. De man overleed op 9 september 2019. “Dat kwam aan als een schok, zowel bij familie als vrienden in het carnavalsmilieu”, klinkt het bij De Toeigtrappers. “Pieter was heel graag gezien in Wieze en hij had het dorp echt in zijn hart gesloten. Dat was zichtbaar in alles wat hem bezighield. Al meer dan twintig jaar was hij met carnaval verbonden. Den Heuvinck als carnavalist pur sang was sinds 2008 lid van De Toeigtrappers.”

Creatief en familieman

Heuvinck bouwde in al die jaren dienst als carnavalist heel wat carnavalswagens, liefst zo scheef mogelijk in elkaar gezet. “Want carnaval dat is niet recht, dat moet scheef zijn”, was zijn motto. Hij hielp ook aan kostuums stikken. “Of het nu stof was, betonijzer of isomo, met alles kon hij zijn creatieve zelve zijn”, zegt zijn vrouw Dorien, ook lid van de Toeigtrappers. “Maar tegelijk was Pieter ook een echte familieman, met veel liefde voor zijn vrouw en drie kinderen.”

Dat voor Pieter carnaval hét hoogtepunt van het jaar was, houden de Toeigtrappers indachtig. De groep viert dit jaar een jubileum, wegens vijftien jaar deelname aan de carnavalsstoet in Wieze. “2020 had een topjaar moeten zijn”, klinkt het. “Maar toen Pieter overleed, zakte onze feestbarometer sterk onder nul. Hoe vier je zonder een vriend? We hebben daar lang moeten over nadenken. Maar we kwamen al snel tot de slotsom dat we zijn liefde voor carnaval en Wieze verder willen laten ademen. Zelf hebben we ons voorgenomen carnaval voortaan nog intenser te vieren, met Pieter in onze gedachten. Hij zou dat zo gewild hebben. Voortaan zit Wies Carnaval nog dieper in ons hart, speciaal voor Pieter.”

Actie voor het goede doel

Maar de groep gaat nog een stap verder, met een actie voor het goede doel. De carnavalisten hebben een button ontworpen. Die dragen ze zelf allemaal symbolisch op hun kledij, ter nagedachtenis van hun overleden vriend. De button toont een duif, ingekleurd door Pieters kinderen voor hun rouwkoffertje dat hen moet helpen bij het verlies van hun papa. De Toeigtrappers verkopen die buttons ook. Dat leverde al 1.270 euro op. De opbrengst gaat naar het OPTS-team van het OLV-ziekenhuis van Aalst, dat zet zich in voor ondersteuning van kinderen binnen gezinnen die een verlies te verwerken krijgen, en naar Palliatieve Thuiszorg regio Dendermonde.

Gedenksteen

Ook het Carnavalscomité van Wieze vergeet Pieter niet. “Wies Carnaval is met hem een heel belangrijk en geliefd persoon verloren”, zegt Gino Callebaut. “Dat was onder andere duidelijk te merken aan zijn uitvaartplechtigheid die massaal werd bijgewoond. Alle carnavalsgroepen waren er vertegenwoordigd. Dat de Toeigtrappers hun overleden lid in deze stoet eren, vinden we heel mooi. Ook wij gaan onze duit nog in het zakje doen. Het Andriesparkje rond de Zot van Wies aan het Ontmoetingscentrum, dat recent werd opgewaardeerd, zal in het najaar nog een gedenksteen voor Pieter krijgen. Nog meer dan vroeger moet het Andriespark hiermee een trefpunt worden voor iedereen die Wieze een warm hart toedraagt.”

Geslaagd carnavalsfeest

Wieze Carnaval verliep zondag overigens in een topsfeer. De Toeigtrappers toonden zich met heel wat glitter en glamour naar aanleiding van hun jubileum. Andere groepen hekelden het gebrek aan een Prins Carnaval dit jaar, vierden de comeback van Oktoberfeesten en het jubileum van de kindercarnaval, keken uit naar rentenieren en golf spelen in Knokke en spotten marters in Wieze. Op Zotte Maandag 9 maart vinden nog de popverbrandingen plaats. Om 19 uur is er een kinderpopverbranding op het Wiezeplein. Het grote werk volgt om 22 uur.