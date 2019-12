Toch nog toekomst voor fietsoversteek sas, want regering voorziet geen budget voor vernieuwen sluizencomplex Nele Dooms

02 december 2019

13u38 6 Lebbeke Het ziet er naar uit dat de huidige fietsoversteek over de sluis aan de Dender tussen Denderbelle en Oudegem toch nog een langer leven beschoren is. In de meerjarenbegroting van de nieuwe Vlaamse regering is immers geen geld voorzien voor de vernieuwing van het sluizencomplex. Als dat project er niet komt, moet ook de sasoversteek niet weg.

De fietsoversteek aan het Sas van Denderbelle beroert al jaren de gemoederen. Waterwegen en Zeekanaal maakte plannen om het huidige sluiscomplex, waar de oversteek over loopt, te vernieuwen. Daarbij werd beslist om de oversteek wegens “veiligheidsredenen” af te schaffen. De beslissing veroorzaakte al veel protest, zowel in Dendermonde als in Lebbeke. De verbinding tussen Oudegem en Denderbelle wordt dan ook dagelijks door tientallen fietsers en voetgangers gebruikt.

Geen budget

Nu blijkt er echter een wijziging in de plannen. Op verzoek van Groen Lebbeke stelde Björn Rzoska, Groen-fractieleider in het Vlaams Parlement, een parlementaire vraag over de timing van dit project en het behoud van de sasoversteek aan bevoegd minister Lydia Peeters. Uit dat antwoord blijkt dat het project niet voorzien is in de meerjarenbegroting van de nieuwe Vlaamse regering. Bovendien moet de komende jaren nog nagegaan worden of er hiervoor alsnog budgettaire ruimte kan worden vrijgemaakt.

“Dossier blijven opvolgen”

“Dat betekent dat de huidige sasoversteek nog zeker jaren behouden zal blijven”, zegt Tim Pollet, voorzitter van Groen Lebbeke. “Dat is natuurlijk goed nieuws voor de vele voetgangers en fietsers die er dagelijks gebruik van maken. Mocht het project toch ooit terug op tafel komen, blijven we ervoor pleiten om in het vernieuwde sluizencomplex ook de sasoversteek te behouden. We zullen dit dossier dus zeker nauwgezet verder opvolgen.”

Ook bij Groen Dendermonde klinken tevreden geluiden. Al is er ook daar een bedenking bij het op de lange baan schuiven van de vernieuwing van het sluizencomplex. “Voor het waterbeheer in onze regio is het uitstel van de werken een gemiste kans. Door de klimaatverandering zullen we de komende jaren immers meer te maken krijgen met een snel stijgend waterpeil van de Dender”, zegt voorzitter Aline Willen.