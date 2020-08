Toch beetje Kapellenstraatkermis: Lustige Geburen zorgen voor pop-up zomerbar met live radio Nele Dooms

14 augustus 2020

19u11 3 Denderbelle Het is dit weekend dan toch een beetje Kapellenstraatkermis in Denderbelle. De Lustige Geburen werkten ondanks de coronacrisis een alternatief uit. Vrijdagnamiddag openden ze op de traditionele kermisweide aan de Kapellenstraat een pop-up zomerbar met radiostudio. Live uitzendingen zijn er het hele weekend.

Het was burgemeester Raf De Wolf die in de radiostudio “Belle Kermis” als praatgast de spits mocht afbijten. Na hem volgden schepenen Maria Van Keer en Jan Vanderstraeten. En ook de rest van het weekend zullen gasten en heel veel muziek elkaar opvolgen. “We gaan dan ook een weekend lang 24 uur op 24 uur uitzenden”, zegt Steven Goeman. “Onze leden van de Lustige Geburen nemen daarvoor een beurtrol op zich. We hopen op veel luisteraars.”

De Kapellenstraatkermis was in normale omstandigheden aan de 95ste editie toe geweest. “Een jubileum, en dus zou het iets speciaals worden”, zegt Goeman. “Een specialleke is het nu uiteindelijk ook geworden, maar op een andere manier. We waren al aan de voorbereidingen van de kermis bezig toen de coronacrisis uitbrak. Het was lang koffiedik kijken en toen de maatregelen aanvankelijk versoepelden, werkten we verder aan een kermisprogramma. Maar toen kwam de verstrenging weer. Het was een flinke klap voor ons, maar Lustige Geburen laten zich niet kennen en we gingen op zoek naar een alternatief. Een radiostation om kermissfeer te scheppen leek ons een goed idee. En om het allemaal wat gezelliger te maken, zorgen we voor een zomerbar zodat er ook altijd wat live publiek is.”

In de pop-up zomerbar kunnen zeventig bezoekers iets drinken. Jongeren van de KSA van Denderbelle zorgen voor de bediening. De Lustige Geburen schenken ook de integrale opbrengst aan de jeugdvereniging. “Ook de KSA zag door de coronacrisis inkomsten van activiteiten verloren gaan, terwijl ze die echt nodig hebben voor een bouwproject”, zegt Goeman. “Vandaar onze keuze om hen te steunen.”

Radio “Belle Kermis” is te beluisteren tot zondag 16 augustus om 21 uur. Luisteren kan via 87.6FM of via livestream https://streams.crooze.fm:9100/stream128. Meer details over het weekendprogramma zijn te vinden via www.bellekermis.be.