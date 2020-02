Tijdelijk minder parkeerplaats in Kerkstraat en Jules De Buckstraat Nele Dooms

01 februari 2020

Er zal tijdelijk minder parkeerplaats ter beschikking zijn in de Kerkstraat en de Jules De Buckstraat in Lebbeke. Aanleiding zijn de afbraakwerken van de vroegere café Edelweis. Die beginnen op dinsdag 4 februari. Normaal gezien zal de sloop tot 6 maart duren. Naar aanleiding van deze werken, zullen in beide straten een aantal parkeerplaatsen ingenomen worden door het werfverkeer. Bovendien wordt op 4 februari de Kerkstraat afgesloten uit veiligheidsoverwegingen. Chauffeurs moeten dan een omleiding volgen. Het verkeer wordt omgeleid via de Jules De Buckstraat, Kerkplein, de Dendermondsesteenweg en de Laurierstraat.