Tientallen inwoners helpen mondmaskers stikken

in De Biekorf Nele Dooms

06 mei 2020

16u52 0 Lebbeke De oproep van het gemeentebestuur om zelf mondmaskers te maken, wordt goed opgevolgd in Lebbeke. In cultuurcentrum De Biekorf verzamelen sinds deze week dagelijks tientallen vrijwilligers om te stikken. Anderen halen stof op om er thuis mee aan de slag te gaan.

Het Lebbeekse gemeentebestuur streeft ernaar om alle inwoners van de gemeente van een mondmasker te kunnen voorzien. Om niet te moeten afhangen van levertermijnen van leveranciers, werd beslist om het heft in eigen handen te nemen. Lebbeke sloeg de weg van zelfgemaakte mondmaskers in en riep inwoners op om mee te doen met de Nationale Naaiactie.

Wie wil helpen, kan in De Biekorf terecht waar naaimachines klaar staan en stof, lintjes en naald en draad klaar liggen. “Je hoeft niet eens te kunnen stikken om te helpen”, zegt De Wolf. “Er moet ook geknipt, gestreken en ingepakt worden. Uiteraard zorgen wij ervoor dat alles in veilige omstandigheden kan gebeuren: we zorgen ervoor dat er voldoende afstand is gegarandeerd en dat er voldoende ontsmettende handgel aanwezig is.”

Meer dan 80 vrijwilligers

De oproep werd duidelijk warm onthaald. Al meer dan tachtig inwoners gaven zich op om als vrijwillig te helpen. “Elke dag dagen tientallen mensen op in De Biekorf om te stikken”, zegt Yoko van Praet van de cultuurdienst. “Een kleine dertig personen gaf aan van thuis uit te willen stikken. Daarvoor werden al 45 pakketten bezorgd, goed voor 450 mondmaskers.”

Het stikatelier bevindt zich in de Terraszaal en het Cultuurcafé. Als er nog meer mensen op de actie af komen, dan zullen ook de congres- en vergaderzaal in gebruik genomen worden om te stikken. “Bijkomende vrijwilligers zijn zeker en vast nog welkom”, zegt Yoko. Wie wil helpen, kan inschrijven via deze link.