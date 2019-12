Tiener bedreigd op ijspiste in Lebbeke: “eisten mijn bankkaart en wilden me fouilleren voor geld” Klacht ingediend bij politiezone. Koen Baten

10 december 2019

11u00 0 Lebbeke Een tiener uit Dendermonde is vrijdagavond het slachtoffer geworden van bedreigingen op de ijspiste in Lebbeke. Hij was naar daar afgezakt met enkele vrienden en stond ter hoogte van de schaatsbaan, toen hij plots door twee personen aan zijn jas werd getrokken. “Ze vroegen of ik geld voor hen bij had, maar dat weigerde ik", aldus de jongeman, die anoniem wil getuigen.

De feiten gebeurde tijdens het openingsweekend van de ijspiste in Lebbeke. De jongeman was met veel zin naar daar vertrokken, maar al snel sloeg de sfeer om. Twee personen trokken meerdere keren aan zijn jas en zijn tasje en vroegen hem om geld. “Ik zei dat ik niets bij had maar hen ook niets zou geven omdat het mijn geld was", klinkt het.

De jongeren bleven toen aan hem trekken en hem lastig vallen. “Ze zeiden zelf dat ze me zouden fouilleren om men geld te vinden. Daarna vroegen ze om mijn bankkaart af te geven en kwamen ze steeds dichter rond mij staan.” De tiener voelde hoe hij steeds meer werd ingesloten door beide personen en zag maar een uitweg meer. “Ik kon nog snel op de ijspiste lopen en zo ontsnappen", klinkt het.

Een van de eigenaars van de ijspiste zei echter dat de jongeman zonder schoenen onmiddellijk weg moest, ook al probeerde de tiener uit te leggen wat er was gebeurd. De jongeman durft nu niet meer terug gaan naar de ijspiste, en mag ook niet meer van zijn ouders. “Blijkbaar zijn er die avond nog enkele personen lastig gevallen door dezelfde jongens", klinkt het. “Ik had veel schrik dat ze zouden slaan, gelukkig kon ik zo ontkomen en ben ik onmiddellijk naar huis kunnen vertrekken.”

Een dag later gingen ze aangifte doen bij de politie die een pv opstelde. De namen zouden doorgegeven zijn aan de politie. Het is niet de eerste keer dat er problemen ontstaan op de ijspiste. Vorig jaar nog werd een man het ziekenhuis ingeslagen door een groep jongeren. Zij filmden al de feiten.