Tiende voorstelling van Poppenkast Suikerbol voor volwassenen is ook jubileum voor scenarioschrijver Jean-Pierre Van Alfaene: “Verwachtingen liggen gigantisch hoog, maar ik probeer nog goed te slapen” Nele Dooms

18 december 2019

14u05 0 Lebbeke Tien stukken voor Poppenkast Suikerbol van Lebbeke, dat zijn er tien van de hand van Jean-Pierre van Alfaene. De voorstelling ‘t Es no de Maun’ betekent dan ook niet alleen voor het poppentheater, maar ook voor de auteur een jubileum. Voorstellingen zijn opnieuw in een mum van tijd uitverkocht. “Het succes is waanzinnig, maar de verwachtingen van het publiek liggen ook hoog”, weet Van Alfaene. “Ik probeer er niet van wakker te liggen, maar toch...”

Poppenkast Suikerbol is al decennia lang een vaste waarde in Lebbeke. Al duizenden kinderen hebben genoten van de voorstellingen die hen meenemen naar een droomwereld met leuke poppen en toffe avonturen. In 2020 zal Suikerbol haar 35-jarig bestaan vieren. Voorstellingen voor volwassenen zijn nog niet zo oud, maar ondertussen is deze tweejaarlijkse traditie toch ook al een feit sinds 2000. En dus is Suikerbol nu toe aan een tiende jubileumvoorstelling.

“Het is indertijd allemaal begonnen met het stuk ‘Een boeleke voor Matille’, een schuchtere start in café Den Bierboom in de schaduw van de kerk”, weet Jean-Pierre Van Alfaene, die al elk stuk voor volwassenen van Suikerbol schreef. “We speelden voor een kleine honderd mensen, de café zat er tot de nok mee gevuld. Het gaf ons de motivatie om ook in de toekomst door te gaan met voorstellingen voor volwassenen. Een verhuis naar de gemeenteschool De Puzzel gaf de kans om het publiek te laten groeien.”

Lat ligt hoog

Dat publiek is ondertussen zo gegroeid dat de zes voorstellingen van de nieuwe productie van Suikerbol in amper twee weken tijd uitverkocht zijn, goed voor meer dan 1.600 toeschouwers. Zelfs de generale repetitie is open gesteld voor publiek, om meer Lebbekenaren te kunnen plezieren. “Waanzinnig”, zegt Van Alfaene. “Mensen kopen massaal tickets omdat ze verwachten dat ‘het weer dik in orde zal zijn’. De lat ligt hoog. En dat maakt het voor ons er niet gemakkelijker op. We moeten telkens opnieuw aan die verwachtingen zien te voldoen. En omdat we ook de generale repetitie openstellen voor publiek, is er niet echt een try-out. Gaan de toeschouwers lachen op momenten dat we denken dat ze gaan lachen? Hebben ze alle hints mee? Ik probeer er mijn slaap niet voor te laten, maar het is toch altijd spannend.”

Maanlanding als inspiratie

Een tiende voorstelling betekent ook voor Van Alfaene dat hij voor de tiende keer op rij genoeg inspiratie moest vinden voor een nieuw stuk. “Zowat een jaar schrijf ik aan een voorstelling”, zegt hij. “Twintig verschillende versies zijn er uiteindelijk de revue gepasseerd, voor de definitieve op tafel lag. Inspiratiebron deze keer was de maanlanding die vijftig jaar geleden plaatsvond. Alles wordt in een plaatselijk Lebbeeks thema gegoten. Ik ben constant aandachtig voor gebeurtenissen in de gemeente. Ze kunnen dienen om op een grappige manier te verwerken in het stuk.”

Die herkenbaarheid is volgens Van Alfaene één van de ingrediënten van het grote succes van Suikerbol. “En er is de mix van poppenkast, live optredens, toneel en filmbeelden”, klinkt het. “Voor de humor proberen we de grens te bewaken van volkse grappen, zonder plat te worden. En troef van deze tijd van het jaar is dat mensen wel in zijn voor wat extra gezelligheid. Ook die vinden ze bij ons.”

Hulp van buitenaf

“We houden de hele boel recht met zes mensen, van aanzet van de productie, over opbouw van decor een kostuums, tot optreden”, zegt Van Alfaene. “Maar gelukkig kunnen we ook altijd rekenen op hulp van buitenaf. Voor onze nieuwe voorstelling konden we voor de filmbeelden bijvoorbeeld beroep doen op Lebbekenaar Steven De Beul van Beast Animation, gekend van stopmotion filmpjes. Hulp kwam er ook van onze Lebbeekse F16-piloot Geert De Decker. Op de planken zelf kunnen we bovendien nog beroep doen op enkele special guests.”

Voorstellingen van ‘t Es no de Maun” vinden plaats op 21, 22, 26, 27 , 28 en 29 december, in De Puzzel aan de Opwijksestraat in Lebbeke. Info: www.poppenkastsuikerbol.com.