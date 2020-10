Terreinwagen rijdt woning binnen nadat hij moet uitwijken en niet meer kon remmen Koen Baten

20u46 0 Denderbelle Op de Meerskant in Denderbelle is deze avond een bestuurder een woning binnengereden nadat hij moest uitwijken voor een tegenligger. De terreinwagen zou remproblemen gehad hebben waardoor hij niet meer kon stoppen en de woning inreed. Gewonden vielen er niet, maar de schade was groot.

Het ongeval gebeurde omstreeks 18.45 uur deze avond. De Meerskant in Denderbelle is nu een omleidingsbaan en krijgt daarom meer verkeer dan normaal. De jeep reed in de richting van Dendermonde toen er plots een tegenligger afkwam. De bestuurder kon plots niet meer remmen met zijn wagen en besloot dan maar het stuur om te gooien. Hij kwam op een oprit terecht en reed met zijn wagen de zijkant van de woning binnen.

De schade aan de woning was bijzonder groot en de brandweer van Lebbeke werd er bijgehaald. Zij kwamen de brokstukken opruimen en maakten de gevel terug dicht. De bewoners raakten door het ongeval gelukkig niet gewond, ook de bestuurder bleef ongedeerd.