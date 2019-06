Succesvolle aftrap voor pop-up zomerbar Santeboetiek Nele Dooms

23 juni 2019

Een sfeervolle, zomerse aankleding. Cocktails en een nieuw biertje “Destereir”. En een eerste live optreden. De nieuwe pop-up zomerbar Santeboetiek is met een knal van start gegaan. Meteen daagde een massa volk op om te genieten in de tuin van het gemeentehuis. Tot midden september zal dit terras 35 dagen geopend zijn. De organisatie is in handen van de vzw Lebbeke Bruist, in samenwerking met het gemeentebestuur. “We plannen een zomer lang verschillende evenementen”, zegt Joachim Tirez van de vzw Lebbeke Bruist!. “Voor muziekliefhebbers zijn er live optredens met onder andere Muffler, Erik Melaerts en Ben Crabé en Silke van The Voice, maar er komen ook rustige cafémomenten waarbij bezoekers een kaartje kunnen leggen of met een pitjesbak spelen. Op donderdagen 25 juli en 22 augustus zal er een afterwork plaatsvinden. En voor kinderen is er een speelhoek in de tuin en er worden verschillende kindernamiddagen gepland.” Elke woensdag wordt de zomerbar uitgebaat door een andere vereniging. Die kan dan centen verdienen voor haar eigen werking. De jeugd van dansgroep Incar zal op woensdag 26 juni de spits afbijten. Op vrijdag 28 juni volgt al een live optreden van The Crowd. Zomerbar Santeboetiek is te bereiken via de grote poort aan de Laurierstraat. Info:www.santeboetik.be of de Facebookpagina van santéboetik.