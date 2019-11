Studentenclub Inter Nos viert 65ste verjaardag met cantus Nele Dooms

25 november 2019

16u17 0 Lebbeke De studentenclub Inter Nos uit Lebbeke, opgericht om studenten uit Lebbeke die studeren aan verschillende universiteiten en hogescholen in België of daarbuiten op geregelde tijden samen te brengen, viert dit jaar haar 65-jarig bestaan. Om dat in de kijker te zetten, zal de club een zangfeest organiseren.

Inter Nos werd in 1954 opgericht door Etienne Heuvinck en Etienne Abbeloos. Tal van studenten waren er indertijd bij aangesloten. “Maar omdat er tegenwoordig zoveel andere ontspanningsmogelijkheden, vrijetijdsbestedingen en vormen van sociale contacten zijn, begon de belangstelling voor studentenclubs de voorbije jaren te dalen”, zegt Jos Vermeiren. “De 65ste verjaardag willen we echter toch niet onopgemerkt voorbij laten gaan. Daarom zijn enkele oud-leden in de startblokken geschoten om nog eens een activiteit te organiseren.”

Vermeiren krijgt hulp van Lieven Van Medegael, Axel Abbeloos en Karel Uyttersprot om nog eens een klassieke zangavond, cantus zeg maar, te organiseren. “Naar aloude studententraditie”, klinkt het. “Een preases zal het gebeuren leiden, bijgestaan door cantors of voorzangers, muzikanten en ordehandhavers. Natuurlijk zullen ook de nodige dorstlessers aanwezig zijn. We gaan voor liederen uit de codex met studentenliederen, onze Vlaamse liederschat en alomgekende Vlaamse schlagers.”

De cantus vindt plaats op zaterdag 30 november vanaf 19 uur. Liefhebbers kunnen terecht in het jeugdontmoetingscentrum ’t, aan de Leo Duboisstraat in Lebbeke. Deelnemen kost 30 euro all-in.