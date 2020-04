Studenten ontwerpen duurzame verpakking voor belegde broodjes Nele Dooms

11u29 0 Lebbeke Als het van vijf laatstejaarsstudenten kmo-management Lukas Van Dist uit Lebbeke, Ayah Anabtawi en Liesel Coorman uit Dendermonde, Cameron Constandt uit Oostende en Leonie Rooze uit Poelkapelle afhangt, worden belegde broodjes in de toekomst niet meer verpakt in verpakkingen voor eenmalig gebruik. Met hun start-up Tube ontwerpen ze een duurzaam alternatief.

De vijf studenten van de Arteveldehogeschool in Gent moesten voor hun bachelorproef een business start-up oprichten en met een innovatief product op de markt komen. “We besloten een herbruikbare broodjestas te maken voor belegde broodjes”, zegt de 21-jarige Lukas. “In tijden van veel aandacht voor het klimaat en zero waste, leek het ons geen slecht idee om komaf te maken met de single-use verpakkingen waar broodjes meestal in verpakt worden.”

De studenten doopten hun project “Tube”. “We willen mensen aanzetten om voor een alternatief te gaan”, zegt Van Dist. “De tube bestaat uit kunstleer aan de buitenkant en een plastiek coating met een leuke print aan de binnenkant. De grootste troef is de flexibiliteit. Na het consumeren van je broodje, kan je de tube gemakkelijk afkuisen en wegsteken. Bedoeling is om voor een verandering te zorgen in het aankoopgedrag van mensen, zodat er steeds minder papier en plasticafval te vinden zullen zijn.”

Om het project helemaal van de grond te krijgen, hebben de studenten een crowndfunding gestart. Die loopt tot 23 april. “We hopen dat veel mensen dit gaan ondersteunen”, klinkt het. “Via de crowdfundingcampagne kan iedereen zijn eigen Tube bestellen. We streven naar 2.000 euro.” Info: https://nl.ulule.com/tubeyourfoodsoldier/