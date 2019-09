Straten verkeersvrij voor Strapdag Nele Dooms

18 september 2019

17u34 0

Naar aanleiding van de Strapdag op vrijdag 20 september zullen een aantal straten in Lebbeke verkeersvrij zijn. De Strapdag vindt elk jaar plaats om aandacht te vragen voor verkeersveiligheid in schoolomgevingen. Leerlingen van scholen komen dan zoveel mogelijk met de fiets of te voet naar school en ouders worden aangemoedigd om de auto vaker aan de kant te laten staan. Het gemeentebestuur draagt haar steentje bij door enkele straten aan scholen verkeersvrij te maken. Dat is vrijdag het geval van 9 tot 12 uur. Het gaat om de Opwijksestraat aan basisschool De Puzzel, tussen Hemelstraat en de parking van Colruyt, om de Heizijdestraat aan Vrije Basisschool Heizijde, vanaf Langestraat tot Klakbaan, en om de Centrumstraat aan basisschool Konkelgoed.