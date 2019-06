Straten afgesloten voor Sinksenkermis Nele Dooms

06 juni 2019

17u19 0

Naar aanleiding van de Sinksenkermis in Denderbelle worden in het dorp verschillende straten afgesloten voor het verkeer. De kermis vindt plaats van zaterdag 8 tot maandag 10 juni. Het Dorp, van huisnummer 1 tot 13, krijgt een verkeersverbod op zaterdag 8 juni vanaf 13 uur. Van zondag 9 juni om 6 uur s morgens tot maandag 10 juni om 23 uur geldt die maatregel voor gans het Dorp. De Meerskant, van Dorp tot Sint-Corneliusstraat, is verkeersvrij op zaterdag 8 juni van 17.30 tot 19.30 uur. Het Klein Gent, vanaf de Sint-Maartenstraat tot Dorp, krijgt een verkeersverbod op zondag 9 juni van 6 tot 23 uur en de Denderstraat van zaterdag 8 juni om 13 uur tot maandag 10 juni om 23 uur.