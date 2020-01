Straten afgesloten door werken Nele Dooms

16 januari 2020

In Lebbeke zullen volgende week enkele straten afgesloten zijn naar aanleiding van werken die er plaatsvinden. In de Kerkstraat is er geen verkeer mogelijk van maandag 20 tot woensdag 22 januari. Ook de Kruisveldbaan wordt afgesloten voor werken. Deze straat is wel allen onderbroken op maandag 20 januari, van 8 tot 12 uur. Een week later, van dinsdag 28 januari tot 7 februari, zal er enige verkeershinder zijn op de Brusselsesteenweg. Een aannemer zal er aan het werk zijn aan de greppel ter hoogte van het retailpark op de Brusselsesteenweg. Voor fietsers wordt tijdelijk een doorgang op de rijweg voorzien.