Stopcontact in keuken smelt en zorgt voor lichte rookontwikkeling Koen Baten

01 juni 2020

21u47 0 Lebbeke In de Ziekhuisveldbaan in Lebbeke is deze avond rond 21.00 uur een brand uitgebroken in een woning. Er was een brandgeur waar te nemen en de brandweer werd verwittigd. Het bleek om een gesmolten stopcontact te gaan.

Het brandweerkorps van Lebbeke had de situatie snel onder controle en kon het vuur eenvoudig blussen. Er werd nog een grondige controle gedaan van de woning en even voor verluchting gezorgd. De schade is miniem na de kleine brand. Iedereen bleef ongedeerd.