Stijging voor dagprijs gerenoveerde kamers en woonunits van rusthuis Hof ter Veldeken: “Maar overgangsperiode voorzien” Nele Dooms

08 juli 2020

16u34 0 Lebbeke De dagprijs in het woonzorgcentrum Hof ter Veldeken van Lebbeke wordt aangepast. Aanleiding is de renovatie die verschillende kamers zullen ondergaan en de ingebruikname van woonunits op de OCMW-site.

Omdat er, in afwachting van een nieuwbouw, sommige kamers in het OCMW-rusthuis Hof ter Veldeken gerenoveerd worden, boog de Lebbeekse gemeenteraad zich over een aanpassing van de dagprijs. “Een aantal aanpassingen aan kamers zijn nodig om te blijven voldoen aan bepaalde normen. Zo is in sommige kamers het sanitaire blok te klein en moeten kamers voor koppels ontdubbeld worden”, zegt schepen van sociale zaken Goedele De Cock (sp.a). “Om die renovatiewerken te kunnen uitvoeren, worden aan het rusthuis ook woonunits geplaatst als tijdelijke huisvesting. Daar zijn bovendien nog eens vier extra rusthuisbedden in voorzien.”

Momenteel betalen bewoners van het OCMW-rusthuis Hof ter Veldeken aan de Flor Hofmanlaan een dagprijs van zo’n 55 euro. Dat bedrag wordt opgetrokken voor toekomstige gerenoveerde eenpersoonskamers en de woonunits. “De kamers worden wat groter en rolstoeltoegankelijk”, zegt De Cock. “Enkele tweepersoonskamers worden een eenpersoonskamer. We koppelen hier ook een ietwat hogere prijs aan vast.”

De dagprijs zal stijgen met zo’n 5 euro, tot 60,38 euro. De Cock benadrukt wel dat er voor huidige bewoners een overgangsperiode voorzien is. “We zullen niemand dwingen een gerenoveerde kamer in te nemen als ze de hogere dagprijs liever niet betalen”, klinkt het.

Oppositiepartij Open Vld stelt zich vragen bij de beslissing. “De huidige meerderheid trekt nu zelf de dagprijs omhoog, terwijl dit net het breekpunt was toen Open Vld in vorige legislatuur een nieuwbouwproject voor het rusthuis uitstippelde. Toen werd er stevig uitgehaald naar een mogelijke stijging van de dagprijs dat dit met zich mee zou brengen. En nu komen die partijen er zelf mee”, zegt gemeenteraadslid Christophe De Backer (Open Vld), ooit zelf OCMW-voorzitter.

Open Vld en Vlaams Belang stemden tegen de verhoging van de dagprijs. Volgens schepen De Cock is er echter geen probleem. “Dit is zeker een verantwoorde prijs in vergelijking met wat rusthuizen in omliggende gemeenten vragen”, zegt ze.