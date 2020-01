Stiefmama verdronk peuter Chelsea in bad en wordt doorverwezen naar hof van assisen voor moord Koen Baten

27 januari 2020

14u30 0 Lebbeke Megan D. uit Lebbeke wordt binnenkort doorverwezen naar het hof van assisen voor moord op de 2-jarige peuter Chelsea. Dat nieuws werd vandaag bevestigd uit goede bron. De 20-jarige zou het kind van haar partner Bjorn verdronken hebben in bad omdat ze haar niet kon verdragen. Zelf blijft ze alles ontkennen, maar het parket en de speurders hebben voldoende elementen om haar door te verwijzen.

De feiten dateren al van 2 juni 2018. In de Stationsstraat in Lebbeke werd toen de 2-jarige peuter Chelsea aangetroffen in bad. Kort voordien had Megan D. haar daar in gezet, en was toen even naar beneden gegaan volgens de stiefmama. Zij verklaarde dat toen ze opnieuw boven kwam het kindje was verdronken. Al snel wees alles in haar richting, maar de vrouw bleef de feiten altijd ontkennen. Sinds het voorval zit ze in voorhechtenis en dat is tot op vandaag nog altijd zo.

Uit goede bron hebben we vernomen dat het kindje wel degelijk onder water geduwd werd door de stiefmama. Een piste die nu ook het parket volgt. De jonge vrouw zal zich dus binnenkort moeten verantwoorden voor het hof van assisen. Een specifieke datum is er nog niet.