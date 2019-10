Sterke verkeershinder verwacht op Brusselsesteenweg Nele Dooms

04 oktober 2019

Er wordt sterke verkeershinder verwacht op de Brusselsesteenweg in Lebbeke komende week. Omdat er ter hoogte van juwelier Moortgat kraanwerken plaatsvinden, worden ter hoogte van deze werfzone extra verkeersmaatregelen genomen. Er geldt eenrichtingsverkeer tussen de Flor Hofmanslaan en de Leo Duboisstraat. Alleen het verkeer dat van Brussel komt, kan door. Chauffeurs die vanuit Dendermonde komen, moet omrijden. Er is een wegomlegging voorzien via de Leo Duboisstraat en de Flor Hofmanslaan. De maatregel geldt van maandag 7 tot donderdag 10 oktober.