Stefaan Heyvaert gaat aan de slag met peperkoek van Vondelmolen en maakt nieuw streekproduct: likeur met peperkoek en kruiden Nele Dooms

21 oktober 2019

14u11 0 Lebbeke Lebbeke is een nieuw streekproduct rijk. Daar zorgt Stefaan Heyvaert (38) van Nature By Emely uit Denderbelle voor. De man maakt zelf likeuren en zorgt nu voor een drank met peperkoek en kruiden. De Lebbeekse Peperkoeklikeur werd op het netwerkevent voor zelfstandige ondernemers uit de regio geproefd én lekker bevonden.

“Een uit de hand gelopen hobby en echte passie”. Zo noemt Stefaan Heyvaert zijn gedrevenheid om zelf likeuren te maken en samen te stellen. Het zorgde ervoor dat hij nog niet zo lang geleden in bijberoep de zaak Nature By Emely opstartte. Zo kan iedereen bij hem terecht om zijn zelfgemaakte dranken te kopen. “We zijn een familie levensgenieters”, zegt Heyvaert. “Van generatie op generatie waren we steevast op zoek naar drankjes met een twist of vonden we het leuker om ze zelf samen te stellen. Het is leuk om bezoekers eens iets anders aan te bieden dan ze gewend zijn. Ik heb mijn vader bijvoorbeeld niet anders geweten dan dat hij zelf advocaat maakte, met een oud recept van overgrootmoeder. Nu doe ik dat.”

Heyvaert gebruikt een basislikeur, waar hij vervolgens ingrediënten aan toevoegt om een andere smaak te bekomen. Naast huisgemaakte limoncello en advocaat heeft hij zo ook een dertiental eigen likeuren in het aanbod, en ook nog eens een vijftiental soorten biologische thee. “Dat we zelf zo lekker likeuren konden maken, ging als een lopend vuurtje rond en steeds meer mensen kwamen bij ons aankloppen”, zegt Heyvaert. “Daarom heb ik Nature By Emely opgestart. We verkopen op lokale markten van Denderbelle, Wieze, Lebbeke en Vilvoorde, kerstmarkten en braderieën.”

De naam Nature By Emely is niet toevallig gekozen. “Nature staat voor het feit dat alles bij ons ambachtelijk is. We voegen bovendien geen kleur- of smaakstoffen en bewaarmiddelen toe. Zo is alles zo natuurlijk mogelijk”, legt Heyvaert uit. “Emely is de naam van onze dochter. Zij is inspiratiebron om alles zo natuurlijk mogelijk te houden. Dat is gezonder en duurzamer voor het milieu. Op die manier denken we aan haar toekomst.”

Nu komt Heyvaert met een bijzondere likeur op de proppen. Inspiratiebron daarvoor is de peperkoek van Vondelmolen. Een dergelijke likeur bestaat nog niet. “We zijn aan het werk gegaan met een basislikeur, peperkoek en een kruidenmengeling die we van Vondelmolen kregen”, legt Heyvaert uit. “We probeerden zeven verschillende recepten uit en beslisten uiteindelijk met het beste daarvan door te gaan. Dat werd nog een beetje bijgestuurd en nu is de Lebbeekse Peperkoeklikeur een feit. Om de drank te maken hebben we zo’n drietal weken nodig. Dat gebeurt ook volledig handmatig. Flessen op het schap worden dagelijks twee keer opgeschud om alle smaken goed te mengen.”

Heyvaert omschrift de nieuwe likeur “met een subtiele afdronk”. “Omdat we met de honingvariant van de peperkoek van Vondelmolen werken is er ook een lichte zoete toets van honing aanwezig”, klinkt het. “We gaan de drank nu stelselmatig maken voor liefhebbers. We houden het voor al onze likeuren overigens kleinschalig. We willen niet dat dit ons boven het hoofd groeit.” Info: www.naturebyemely.be.