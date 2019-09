Steenmarter aan opmars bezig: Milieuraad informeert over diervriendelijke oplossingen Nele Dooms

09 september 2019

De Milieuraad van Lebbeke wil, samen met de gemeente en Natuurpunt, informeren over diervriendelijke oplossingen om mogelijke overlast van steenmarters te verhelpen. Het diertje is aan een stevige opmars bezig in Vlaanderen, ook in Lebbeke. “De steenmarter heeft echter een kwalijke reputatie opgebouwd: lawaai op zolder, gestolen kippen, stukgebeten autokabels zijn klachten”, zegt Josse De Vos van Natuurpunt. “Creatieve oplossingen hebben echter al hun nut bewezen en helpen om samen te leven met dit roofdier. We willen graag de inwoners van Lebbeke hierover informeren.” De lezing, in het kader van het Gemeentelijk Natuurontwikkelingsplan (GNOP), biedt diervriendelijke oplossingen. Gastspreker is expert Joeri Cortens van Natuurpunt CVN. Hij geeft uitleg op woensdag 11 september om 19.30 uur. Geïnteresseerden kunnen terecht in het Jeugdontmoetingscentrum (JOC), aan de Leo Duboisstraat 40 in Lebbeke. De toegang is gratis. Info: milieudienst@lebbeke.be of 052/46.82.47.