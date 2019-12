Startschot voor maand lang schaatsplezier op Grote Plaats Nele Dooms

07 december 2019

Met een optreden van Wim Soutaer en Charles Van Domburg werd de ijspiste op de Grote Plaats in Lebbeke dit weekend geopend. Meteen tekende al een massa volk present. Niet alleen om te genieten van de ambiance van het live optreden, maar natuurlijk ook om de schaatsen aan te binden en enkele rondjes te glijden op het ijs. Het is ondertussen een jarenlange traditie dat tijdens de eindejaarsperiode op de Grote Plaats een ijspiste staat opgesteld. Dat wordt gecombineerd met een sfeervol winterdorp, waar verschillende verenigingen een chalet met drankjes uitbaten. Schaatsen in Lebbeke kan vanaf nu tot en met zondag 5 januari. In die periode staan vooral op vrijdag- en zaterdagavonden DJ-sets en optredens van artiesten gepland. De vrijetijdsdiensten doen bovendien een duit in het zakje met kinderanimatie. Zo vindt op zondag 22 december een Spuuwwkinderdag plaats en op donderdag 26 december een meet and greet met Anna, Elsa en Olaf van Frozen. Het volledige animatieprogramma is terug te vinden op www.lebbekewintert.be.