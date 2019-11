Springen en dansen voor Sint-Maarten in Biekorf Nele Dooms

05 november 2019

19u54 0

De komst van Sint-Maarten in Lebbeke zorgde voor een drukte van jewelste in Cultuurcentrum De Biekorf. Jong Vld Lebbeke en Liberale Mutualiteit Plus hadden er alle kinderen uitgenodigd om Sint en Zwarte Pieten te verwelkomen. En het enthousiasme kon niet op. De Sint werd al zingend, springend en dansend verwelkomd in een mooi versierde zaal. Het was voor Jong Vld Lebbeke de eerste keer dat het een Sint-Maartenfeest organiseerde. “We kunnen spreken van een groot succes”, zegt voorzitter Terence François. “Gelukkig konden we rekenen op de hulp van vele vrijwilligers om alles in goede banen te leiden.” De vereniging wil van de ontvangst van de Sint een jaarlijks gebeuren maken. Overigens bleken ook de leden van Jong Vld braaf genoeg geweest het voorbije jaar, want ook zij mochten even op de schoot van Sint-Maarten.