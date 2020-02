Sportraad zet sportverdiensten in de kijker Nele Dooms

10 februari 2020

Met een groot sportgala in Cultuurcentrum De Biekorf in Lebbeke zetten de Sportraad en Sportdienst van Lebbeke de sportverdienstelijken van het voorbije jaar in de kijker. De uitreiking van sporttrofeeën is een jaarlijkse gebeurtenis. Laurens De Smedt, triatleet, mag zich Sportman van het jaar noemen. Hij nam deel aan de Ironman van Hawaï en behaalde een vierde plaats bij Ironman van Hamburg. Sportvrouw van het jaar werd Lotte Hellinckx van Atletiekclub Lebbeke AC. Zij behaalde het voorbije jaar diverse podiumplaatsen. De meest verdienstelijke recreatieve sportploeg bleek Cycling Team Lambrechts Verhuur. Beste competitieve sportploeg werd het damesteam van Tennisclub Hof ter Burst. De ploeg werd Vice kampioen van België en kampioen van Oost-Vlaanderen. De publieksprijs ging naar Fithandbal Brabo.