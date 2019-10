Sportraad neemt nieuwe start, met nieuwe leden en nieuwe naam Nele Dooms

03 oktober 2019

15u16 1 Lebbeke De gemeentelijke Sportraad heeft een nieuwe start genomen. Een nieuw bestuur werd verkozen en en nieuwe leden aangesteld. Voortaan zijn ook individuele sporters bij de adviesraad welkom. Die heet voortaan “Sportplatform”.

De vorige Sportraad kwam de voorbije zomer nog in opspraak toen bleek dat bestuursleden de werkingstoelage van de raad besteed hadden aan de aankoop van tablets. Die werden vlak voor het einde van de vorige legislatuur aangekocht, goed voor bijna 2.000 euro. Oppositiepartij Vlaams Belang bond toen de kat de bel aan en sprak van “een verkwisting van belastinggeld”. Ook nieuwe schepen van sport Goedele Uyttersprot (N-VA) liet verstaan dat zoiets niet kon. “Een werkingstoelage dient hier niet voor. Die centen zijn bestemd om iets te doen ten bate van de gemeenschap, niet voor persoonlijke doeleinden”, zei zij. De toenmalige Sportraad deed het allemaal af als “drang naar sensatie”.

Het voorval wordt nu helemaal achterwege gelaten. De sportraad neemt een compleet nieuwe start. Na de heisa over de aangekochte tablets, blijven er in de vernieuwde adviesraad slechts drie leden van vroeger meer over. Al de rest zijn nieuwkomers. Met Ief Ringoot, actief bij de Aikidoclub, is er ook een nieuwe voorzitter. Philippe Semal van tennisclub Hof ter Burst blijft ondervoorzitter. Johan Van Middel, van badmintonclub Batenda, is secretaris.

De Sportraad heet voortaan bovendien een “Open Sportplatform”. “Dat houdt in dat dit platform niet alleen bestaat uit vertegenwoordigers van sportclubs en deskundigen in de sport, maar ook uit individuele sporters en geïnteresseerden die hun steentje willen bijdragen aan het sportbeleid binnen de gemeente”, zegt Uyttersprot.

De installatievergadering van de Sportraad is achter de rug. Nu kunnen de leden beginnen nadenken over het toekomstig sportbeleid. Onder andere een onderzoek naar een nieuwe invulling van het jaarlijkse Sportgala staat op de agenda. De plannen van de gemeente om de huidige sportaccommodatie op het sportcentrum uit te breiden kreeg alvast positief advies.