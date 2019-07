Sportraad koopt tablets met werkingstoelage: “Verspilling van belastinggeld” Nele Dooms

01 juli 2019

09u49 0 Lebbeke Een complete verspilling van belastinggeld. Zo noemt oppositiepartij Vlaams Belang van Lebbeke de aankoop van tablets die de Sportraad voor haar bestuursleden uitvoerde. De adviesraad besteedde er haar werkingstoelage aan in de laatste maand van vorige legislatuur.

“Door zo om te springen met belastinggeld dat eigenlijk bestemd is om initiatieven en evenementen te ontwikkelen om sport te promoten of opleidingen te organiseren hebben de leden van de raad van bestuur zichzelf een mooi afscheidscadeau geschonken”, haalt oppositieraadslid Gunther Buggenhout (VB) uit. “In december 2018, voor het einde van de legislatuur, werden nog vlug wat tablets aangekocht van de gemeentelijke toelage. Wat een verspilling van centen die hier niet voor dienen! De bestuursleden hebben gewoon aan zelfverrijking gedaan.”

Buggenhout legde het dossier tijdens de jongste gemeenteraad op tafel. De jaarlijkse werkingstoelage bedroeg tot nu toe 750 euro per jaar. De aankoop van de tablets kostte bijna 2.000 euro. Ook de nieuwe schepen van sport Goedele Uyttersprot (N-VA) is niet gediend met de zaak. “Dit is nog vorige legislatuur gebeurd en zoiets kan niet door de beugel”, zegt ze. “Ik heb de jaarrekening en bijhorende documenten en rekeningen opgevraagd, maar heb nog niet alle documenten in handen gekregen. Laat het alleszins wel duidelijk zijn dat een werkingstoelage hier niet voor dient. Die centen zijn bestemd om iets te doen ten bate van de gemeenschap, niet voor persoonlijke doeleinden.”

N-VA steunde dan ook het voorstel van Vlaams Belang om maatregelen uit te werken die dergelijke praktijken in de toekomst moeten vermijden. Het voorstel werd goedgekeurd met een wisselmeerderheid van N-VA en Vlaams Belang en één CD&V-stem. Coalitiepartners CD&V, Groen en sp.a stemden tegen. Open Vld, die met François Willems de vorige schepen van sport in de rangen had, onthield zich bij de stemming. Willems zegt niet op de hoogte te zijn van de aankoop.

Bij de Sportraad zelf doen ze het dossier af als “drang naar sensatie van Vlaams Belang”. “We hebben de zes jaarrekeningen van de voorbije legislatuur overhandigd aan schepen Uyttersprot”, zegt voorzitter Didier Bosman. “Dan kan ze alles nakijken.”