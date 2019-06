Sportclubs ondertekenen charter Generatie Rookvrij Nele Dooms

04 juni 2019

14u16 3 Lebbeke De sportclubs van Lebbeke die actief zijn op de gemeentelijke sportcampus aan de Koning Albertstraat hebben het charter ‘Generatie Rookvrij’ ondertekend.

Door het charter te ondertekenen, engageren de clubs zich om er, samen met het gemeentebestuur, voor te zorgen dat er in de toekomst niet meer gerookt wordt op de buitenterreinen van de sportcampus. “Een rookverbod voor de publieke ruimtes en binnen in het sportcentrum bestaat ondertussen al vijftien jaar. Dat breiden we nu uit”, zegt schepen van Sport Goedele Uyttersprot (N-VA). “Generatie Rookvrij ijvert voor een samenleving waar niemand nog lijdt aan gevolgen van roken en meeroken en waarin kinderen beschermd worden tegen roken en de verleiding ervan. Ook Lebbeke wil daar zijn steentje toe bijdragen. Vandaar onze eerste actie: de rookvrije sportterreinen. Onze kinderen moeten op de sportsite rookvrij kunnen spelen en sporten.” De enige uitzondering op de rookvrije sportsite zijn afgebakende zones aan de kantines van de sportclubs.