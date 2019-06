Speelweide aan Meerskant wordt groter Nele Dooms

07 juni 2019

De speelweide aan de Meerskant in Denderbelle wordt groter. De gemeenteraad besliste zopas om extra percelen grond aan te kopen. Die moet zorgen voor een betere toegang en uitbreiding van de speelweide. “We kopen in totaal vier stukken grond”, zegt schepen Goedele Uyttersprot (N-VA). “Eén perceel was al onze eigendom, maar dat was niet bereikbaar. Twee van de nieuwe percelen zullen we gebruiken om voor een toegangsweg te zorgen. Met de andere twee maken we de speelweide een stuk groter.” In totaal koopt de gemeente een kleine 22 are. Het betaalt daarvoor 86.000 euro. Het initiatief past in het Gemeentelijk NatuurOntwikkelingsPlan GNOP, dat ook in extra natuurlijke speelruimte voorziet.