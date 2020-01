Speeltuin Cultuurerf moet tegen Pasen feit zijn Nele Dooms

09 januari 2020

17u49 2 Lebbeke De speeltuin op de site cultuurerf aan de Stationsstraat in Lebbeke, waar bibliotheek, cultuurcentrum Biekorf en muziekacademie gevestigd zijn, moet tegen Pasen een feit zijn. Dat heeft burgemeester Raf De Wolf (N-VA) gezegd op een vraag van oppositieraadslid Freya Saeys (Open Vld).

Saeys drong aan om de speeltuin, die eerder naar aanleiding van de nieuwbouwwerken van de academie afgebroken werd, opnieuw aangelegd zou worden. “Het cultuurerf is het kloppend hart van de gemeente en er vertoeven wekelijks honderden kinderen. Een speeltuin is hier dan ook zeker een goede zaak. Kinderen kunnen zich uitleven in een veilige omgeving, terwijl ouders in het Cultuurcafé iets drinken.”

Volgens De Wolf zal er zeker een speeltuin in de groene ruimte aan het cultuurerf voorzien worden. “Een plan voor de buitenaanleg is klaar en de uitwerking bezig”, zegt hij. “Daarvoor was het eerst wachten tot de werken van de muziekacademie zeker achter de rug waren. Tegen Pasen moet de speeltuin in orde zijn. Er worden ook een rustplek en vlindertuin voorzien. De binnentuin zal heel aangenaam zijn om te vertoeven.”

Het gemeentebestuur gaat overigens voor een origineel ontwerp in plaats van “zomaar een schommel en een glijbaan” als speeltuin. Er is 40.000 euro voor voorzien.