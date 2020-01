Speelpleinwerking Zulderkipken gaat op zoek naar extra monitoren Nele Dooms

16u45 0 Lebbeke Speelpleinwerking Zulderkipken doet aan “leidingwerving”. Extra monitoren voor het speelplein zijn welkom. Een kennismakingsavond voor geïnteresseerden vindt plaats op vrijdag 17 januari.

De gemeentelijke speelpleinwerking Zulderkipken kent al een aantal jaren een groeiende werking. Steeds meer kleuters en kinderen komen in de paasvakantie en zomervakantie langs om zich te amuseren met leeftijdsgenootjes. Vanaf dit jaar zal de speelpleinwerking plaatsvinden op de terreinen van basisschool Konkelgoed, aan de Centrumstraat. Door de groeiende werking, zijn ook telkens voldoende monitoren nodig. Daarom gaat Zulderkipken op zoek naar leiding.

Jongeren die interesse hebben om de monitorenploeg te vervoegen, moeten zestien jaar of ouder zijn en graag met kinderen werken. Creatief zijn en goed kunnen werken in team, is zeker meegenomen. Een infoavond vindt plaats op vrijdag 17 januari vanaf 19 uur. Geïnteresseerden kunnen terecht in het Jeugdontmoetingscentrum JOC, aan de Leo Duboisstraat in Lebbeke. Info: amber.lambrecht@lebbeke.be