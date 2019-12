Speelplein Zulderkipken krijgt komende jaren onderdak op schoolterreinen Konkelgoed Nele Dooms

12 december 2019

15u22 0 Lebbeke De gemeentelijke speelpleinwerking Zulderkipken van Lebbeke krijgt de volgende jaren onderdak op de site van het gemeenschapsonderwijs Konkelgoed. De gemeente mag de terreinen gratis gebruiken. Zulderkipken krijgt zo een aantrekkelijk en avontuurlijk buitenterrein, maar ook binnenruimte in geval van slecht weer. De monitoren reageren enthousiast.

De speelpleinwerking Zulderkipken is al jaren een groot succes in Lebbeke. Aanvankelijk speelden de kinderen in de tuin en de lokalen van cultuurcentrum De Biekorf op het Cultuurerf in de Stationsstraat. Maar omdat daar een nieuwe muziekacademie werd gebouwd, moest het speelplein sinds de start van de werken verhuizen. Een alternatief werd de voorbije jaren gevonden op de terreinen van gemeenteschool De Puzzel aan de Opwijksestraat.

“Maar dat bleek toch niet ideaal”, zegt schepen van jeugd Goedele Uyttersprot (N-VA). “Op deze locatie ontbreekt het aan groen, schaduw en speelruimte voor alle leeftijdsgroepen. Op termijn plannen we een nieuwe polyvalente zaal op de sportsite Konkelgoed, waar dan ook Zulderkipken onderdak zou kunnen krijgen. Maar dat zal nog een aantal jaren duren en daarom vonden we het opportuun om in die tussentijd de speelpleinwerking van een ander degelijk onderkomen te voorzien. Een terugkeer naar het cultuurerf is immers ook niet mogelijk, omdat de oppervlakte daar te klein geworden is voor het stijgend aantal kinderen dat naar het speelplein komt.”

Gesprekken met de directie van het gemeenschapsonderwijs in Lebbeke, resulteren nu in positief resultaat. Al de komende paasvakantie 2020 zal Zulderkipken neerstrijken op de terreinen van basisschool Konkelgoed aan de Centrumstraat. En dat blijft zo voor alle paas- en zomervakanties van de komende jaren. Het gemeentebestuur krijgt de site gratis ter beschikking. “Tijdens de vakanties staan gebouwen en site toch leeg”, zegt directeur Manuela Ferket. “En het is hier zo’n fantastisch terrein. Dan hebben we liever dat het maximaal benut wordt.”

Konkelgoed heeft een enorme groene speelruimte, een natuurlijke en avontuurlijke speeltuin, een verhard voetbalplein en een bos. De speelpleinwerking kan er bovendien gebruik maken van de refter, zodat er ook binnenspeelmogelijkheid is bij slecht weer, en de toiletten. “Bij slecht weer zal Zulderkipken bijkomend ook welkom zijn in de lokalen van De Biekorf, dat vlakbij gelegen is”, zegt Uyttersprot. “Elke leeftijdsgroep krijgt zo zijn eigen lokaal toegewezen. Wordt het weer toch beter, zijn de kinderen te voet snel weer op de buitenlocatie van Konkelgoed.”

De monitoren van Zulderkipken reageren enthousiast op de verhuis. “We zijn heel tevreden”, zeggen Lore Van Ransbeeck en Kevin Van Damme. “Dit is een heel gevarieerd terrein. En dat zal ons heel veel mogelijkheden geven om diverse activiteiten voor de kinderen te ontplooien. We zijn er nu al zeker van dat het een superleuke paas- en zomervakantie wordt.”

Het succes van speelpleinwerking Zulderkipken blijft steeds maar toenemen. “Vooral de kleuterwerking kent een enorme boost”, weet Amber Lambrecht van de jeugddienst. “De voorbije zomer mochten we gemiddeld 180 kinderen per dag verwelkomen. Er waren zelfs pieken bij tot 250 kinderen op een dag.” In 2020 zal Zulderkipken open zijn in de paasvakantie van dinsdag 14 april tot vrijdag 17 april.