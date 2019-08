Snikhete zomer, maar verwarming Biekorf blijft branden. Saeys: “Niet ecologisch”. Schepen Torck: “Technisch mankement dat we zullen oplossen” Nele Dooms

30 augustus 2019

17u59 1 Lebbeke Een snikhete zomer is het geweest de voorbije maanden, maar in het cultuurcentrum De Biekorf, aan de Stationsstraat in Lebbeke, is de verwarming blijven branden. Verschillende verwarmingselementen in de binnenstraat van het cultuurcentrum bleven warmte afgeven. Dat heeft gewezen burgemeester François Saeys (Open Vld) ontdekt en naar buiten gebracht.

Naar aanleiding van het voorval heeft Saeys een sneer naar het gemeentebestuur klaar: “Het ecologisch beleid van het nieuwe bestuur laat veel te wensen over en schiet duidelijk te kort”, zegt hij. “Dat de verwarmingselementen ook tijdens verschillende hitteperioden deze zomer warmte bleven geven, is onverantwoord. Nochtans werden er diverse meldingen van gemaakt. Op zijn minst zou tijdens de zomermaanden deze verwarming moeten uitgeschakeld worden. Een efficiënt energiebeleid kunnen we dit allerminst noemen.”

Schepen van klimaat Mike Torck (Groen) is zich vrijdag meteen gaan vergewissen van de situatie en de verwarmingselementen in De Biekorf gaan controleren. Hij kan niet ontkennen dat ze warm staan. “Niet gloeiend heet, maar ze geven inderdaad wat warmte af”, zegt hij. “Laat duidelijk zijn: dit is geen nieuwe beleidskeuze van het nieuwe bestuur of zo. Natuurlijk moet de verwarming afstaan in de zomer. Alleen is met De Biekorf technisch vanalles niet in orde, een erfenis uit het verleden. Door de brand in 2016 hebben de radiatoren lang niet gewerkt, omdat de toevoer vanuit de Terraszaal was afgesneden. Een paar maanden geleden is dat allemaal hersteld geraakt, maar blijkbaar is er dus toch nog een probleem.”

De gemeente zal de nodige stappen nemen om de situatie te verhelpen. “We zullen natuurlijk maandag meteen contact opnemen met de firma om het probleem te komen oplossen”, zegt Torck. “We hebben ook meteen navraag gedaan bij verschillende diensten en personeelsleden of er inderdaad meldingen zijn binnengekomen over de radiatoren, maar niemand weet van iets. Als schepencollege waren we dus niet op de hoogte van het probleem. Tot nu. En dus ondernemen we nu direct actie.”