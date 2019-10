Sluikstorter u bent gezien: gemeente zet bewakingscamera in tegen zwerfvuil Nele Dooms

29 oktober 2019

Het gemeentebestuur van Lebbeke zet in de toekomst een bewakingscamera in in de strijd tegen zwerfvuil en sluikstorten. Het werkt daarvoor samen met afvalintercommunale Verko. Die heeft negen camera’s aangekocht, die in elke gemeente van het werkingsgebied ingezet kunnen worden. De Lebbeekse gemeenteraad gaf tijdens haar jongste vergadering haar fiat voor het project. “Zwerfvuil is een groot maatschappelijk probleem”, zegt schepen van milieu Goedele Uyttersprot (N-VA). “Na gevaarlijk rijgedrag staat sluikstorten op de tweede plaats in de lijst van grootste ergernissen van inwoners. Jammer genoeg zijn er nog altijd hardleerse mensen die geen respect hebben voor het milieu en hun afval maar blijven dumpen op plaatsen waar dat niet hoort. Een camera is daardoor een goede zaak. Naast een afschrikeffect, moet die ook de pakkans van sluikstorters vergroten. De beelden maken mogelijk om overtreders te identificeren en bestraffen.” De locaties waar de camera zal ingezet worden blijft geheim. Bedoeling is die in te zetten aan glasbolsite en zogenaamde hotspots, waar zich veel zwerfvuil ophoopt.