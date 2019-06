Slecht weer is spelbreker: buurtrestaurant De Passant serveert barbecue uit de oven Nele Dooms

05 juni 2019

13u20 0 Lebbeke Woensdag stond er in buurtrestaurant De Passant een barbecue op het programma, maar daar stak het slechte weer een stokje voor. Het vlees dan maar in de oven klaarmaken, dacht kok Alain Vermeir.

Het was een speciale middag woensdag voor het buurtrestaurant De Passant, opgericht op de site van OCMW-rusthuis Hof ter Veldeken aan de Flor Hofmanslaan in Lebbeke. De sociale dienst van het OCMW had er een barbecue gepland. Dat het slechte weer spelbreker was om een degelijke barbecue te organiseren, loste de kok Alain Vermeir, die samen met het keukenpersoneel van het rusthuis instond voor het gebeuren, in een mum van tijd op. “Hetzelfde barbecuevlees, maar dan in de oven klaargemaakt”, zegt hij. “Zo kunnen de bezoekers toch smullen van de lekkernijen waar ze op rekenden.”

De Passant is al jaren een groot succes in Lebbeke en heeft heel wat vaste bezoekers. Die werden nu eens extra verwend. Er was zelfs wat muziek voorzien. Om alles in goede banen te leiden, waren personeel van de sociale dienst en vrijwilligers van het buurtrestaurant aanwezig. “De Passant is een prachtig initiatief”, zegt Ria Peeters van het OCMW. “Het zorgt ervoor dat mensen met anderen in contact kunnen komen. Dat is goed om isolement en eenzaamheid te doorbreken. Zeker deze barbecuemiddag valt goed in de smaak.”