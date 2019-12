Slagerij Saerens krijgt dagje hulp van volksvertegenwoordiger Bothuyne Nele Dooms

06 december 2019

Bij slagerij Saerens uit de Opwijksestraat in Lebbeke hadden ze vrijdag een extra paar handen om te helpen. Slager Rudy Saerens mocht er Robrecht Bothuyne, Vlaams volksvertegenwoordiger voor CD&V en schepen van Kruisem, verwelkomen. “Zelf werd ik door Unizo geselecteerd om een tweedaagse stage te volgen in het Vlaams Parlement”, vertelt Rudy Saerens. “Ik kreeg er Robrecht Bothuyne als peter toegewezen. Als tegenprestatie kwam hij nu langs in onze slagerij. Zo kon hij ook eens ervaren hoe het er bij ons op de werkvloer aan toe gaat.” En dat betekende gehakt malen en worsten draaien.