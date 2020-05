Skatepark aan Lebbeeks sportcomplex weer open, buurgemeenten Dendermonde en Buggenhout beraden zich nog Nele Dooms

18 mei 2020

15u22 4 Lebbeke/Dendermonde/Buggenhout Het skatepark in Lebbeke, op de gemeentelijke sportcampus aan de Koning Albertstraat, is weer open. Er gelden wel strikte richtlijnen, maar skaters zijn alvast laaiend enthousiast dat ze hun favoriete hobby weer kunnen beoefenen. In Buggenhout en Dendermonde beraden ze zich nog over een opening van hun skateparken.

Sportterreinen en skateparken in steden en gemeenten mogen weer openen, als er toezicht is. Dat meldden Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers en minister van Jeugd Benjamin Dalle. De Veiligheidsraad besloot vorige week dat buiten trainen weer mag, voor groepen van maximum twintig personen. Kort daarop werd er aan toegevoegd dat ook lokale sportterreinen én skateparken kunnen worden opengesteld voor jongeren, op bepaalde tijdstippen en onder toezicht. Lokale besturen kunnen zelf kiezen hoe ze deze twee voorwaarden invullen.

In Lebbeke hebben ze daar alvast geen gras laten over groeien. Daar is het skatepark, vlakbij de gemeentelijke sporthal, maandag meteen weer open gegaan. “Er zijn natuurlijk wel voorwaarden rond afstand houden en hygiëne”, zegt schepen van Sport en Jeugd Goedele Uyttersprot (N-VA). “Die zijn duidelijk geafficheerd aan het skatepark. Belangrijk is dat er maximum zeven personen tegelijkertijd van het skatepark gebruik kunnen maken, met skateboard of step. Het park is open van 9 tot 21 uur. Er zal regelmatig gecontroleerd worden of alles goed verloopt.”

Ook Dendermonde beschikt over een skatepark, gloednieuw en groter dan dat van Lebbeke, achter het oud gemeentehuis van Grembergen. Dat is voorlopig nog afgesloten. Om dit weer te openen, wordt er momenteel werk gemaakt van een ‘plan van aanpak’. Dat kan ten vroegste woensdag aan de Veiligheidscel van de stad voorgelegd worden. Het hangt van de beslissing daar af of er in Dendermonde weer geskate mag worden. In Buggenhout bevindt het skatepark zich aan multifunctioneel complex De Pit, aan de Platteput. Daar buigt de Task Force rond corona zich dinsdag over een heropening.