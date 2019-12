Site Konkelgoed krijgt nieuwbouw met polyvalente zaal en sportschuur en ruimte voor speelpleinwerking Nele Dooms

11 december 2019

12u53 0 Lebbeke Het gemeentebestuur van Lebbeke kiest in haar meerjarenbeleidsplan voor de bouw van een nieuw polyvalente zaal. Die zal op de terreinen aan het sportcentrum komen, op de site Konkelgoed. Ook een Sportschuur én ruimte voor de speelpleinwerking Zulderkipken zal voorzien worden. Geraamde kostprijs: 2,2 miljoen euro.

De nieuwe coalitie N-VA, CD&V, sp.a en Groen die sinds januari de plak zwaait in Lebbeke liet eerder al verstaan dat een nieuwe fuifzaal, een soort Zaal Ons Huis 2.0, op het prioriteitenlijstje stond. Zaal Ons Huis, jarenlang fuifstek voor tal van jeugdverenigingen, is sinds enige tijd gesloten, waardoor deze gelegenheid om fuiven in te organiseren weg viel. Met een nieuwbouw wil het gemeentebestuur dat oplossen.

“Uit een behoeftestudie van recreatieve en gemeenschapsvoorzieningen blijkt dat onze gemeente nood heeft aan een polyvalente zaal die aan de hedendaagse normen voldoet”, stelt schepen van jeugd en sport Goedele Uyttersprot (N-VA). “Daarom gaan we voluit voor dit dossier. Een geschikte locatie vinden was erg belangrijk voor dit project. Een polyvalente fuifzaal moet immers centraal gelegen zijn en goed bereikbaar, maar toch op een plaats waar de hinder voor de omwonenden zeer beperkt blijft.”

Die plaats is gevonden op de site Konkelgoed, die deel uitmaakt van de terreinen van het gemeentelijk sportcentrum. “Op die manier hoeven we geen extra site te beheren”, zegt Uyttersprot. “Bovendien kunnen we nu een cluster realiseren: sport, vrije tijd en jeugd brengen we allemaal samen.”

De nieuwbouw zal alleszins een multifunctioneel gebruik moeten kennen. Dat betekent dat er zowel gefuifd als gesport zal worden. “Tegenwoordig zijn er al ondergronden en vloeren te vinden die beide mogelijkheden toelaten”, legt Uyttersprot uit. “Het heeft geen zin om een fuifzaal te bouwen die in de week leeg staat en enkel in het weekend dienst doet. Daarom geven we er ook een sportieve invulling aan, met een onderhoudsvriendelijke sportvloer. De zaal zal ook gebruikt worden voor eetfestijnen en krijgt daarom ook een uitgeruste keuken.”

Het gemeentebestuur denkt aan onderdak voor recreatieve clubs die aan badminton, basket en volleybal doen. Ook gevechtssporten zullen mogelijk zijn. De nieuwbouw zal snel 800 vierkante meter groot zijn, zodat jeugdverenigingen er de grotere fuiven kunnen organiseren. “Daarvoor zal ook genoeg geluidsisolatie voorzien worden”, benadrukt Uyttersprot. “Alleen erkende Lebbeekse verenigingen zullen de zaal kunnen afhuren voor de organisatie van een fuif.”

Bovendien krijgt ook speelpleinwerking Zulderkipken er een onderkomen. Die was in het verleden gehuisvest op de site van het cultuurerf aan de Stationsstraat, maar door de nieuwbouw van de muziekacademie daar is de buitenruimte er te krap geworden voor de speelpleinwerking die steeds meer kinderen verwelkomt. De jongste jaren was de werking gevestigd op de site van gemeenteschool De Puzzel in de Opwijksestraat. Als de polyvalente zaal op Konkelgoed klaar is, zal Zulderkipken voortaan daar werking hebben. Het gemeentebestuur zet voor de realisatie van het project de datum van 2022 voorop.