Siertelers helpen elkaar in coronatijden en starten gezamelijke webshop met bloemen recht van de kweker Nele Dooms

25 maart 2020

14u40 18 Lebbeke De siertelers uit Lebbeke en omgeving slaan de handen in elkaar om er elkaar door te helpen in deze coronacrisis. De 8 kwekers uit deze regio krijgen immers rake klappen omdat ze het merendeel van hun bloemen niet meer kwijt kunnen aan bijvoorbeeld veilingen. “Met behulp van een gezamenlijke webshop willen we ervoor zorgen dat onze bloemen toch tot in de huiskamer geraken”, klinkt het.

Doen mee aan het initiatief: Bloemisterij De Kinder uit Lebbeke en bloemisterij Van Gijseghem uit Wieze, aangevuld met Anjers De Nijs uit Erpe-Mere, Plantenkwekerij Opplant uit Opwijk, rozenkwekerij Van Biesen uit Opwijk, Bloemisterij De Proft uit Buggenhout, rozen- en orchideeënkwekerij Lissens uit Opwijk en Mario De Baerdemaerke uit Asse. Allemaal hebben ze te lijden onder de huidige coronacrisis.

“We kunnen momenteel haast geen bloemen meer aanleveren aan onze gebruikelijke afnemers, want bloemenwinkels zijn gesloten”, getuigen ze bij Bloemisterij De Kinder. “Wat we wel kwijt kunnen, wordt serieus onder de kostprijs verkocht. Door de huidige toestand vrezen we gewoon dat een heel groot deel van de bloemen gewoon vernietigd moeten worden. De hele sierteeltsector staat onder grote druk.”

Om hun bloemen toch nog wat te kunnen verwerken had Bloemisterij De Kinder de voorbije dagen al een kraampje aan de straatkant gezet, waar voorbijgangers boeketjes konden meenemen, mits correcte betaling in een potje. Daar bleek alvast interesse voor. “Dat doet deugd en ook de reacties van mensen die blij zijn op deze manier aan een mooi boeketje te geraken doen plezier”, klinkt het. “Maar het blijven rare tijden. Zelfs met deze manier van werken krijgen we al onze bloemen niet kwijt en zal een groot deel van de oogst vernietigd moeten worden.”

Voor De Kinder en de andere siertelers is de gezamenlijke webshop dan ook een welkom initiatief. Liefhebbers kunnen online de bloemen die ze wensen, van rozen over snijbloemen tot potplantjes, bestellen en krijgen die thuis afgeleverd. De siertelers bezorgen in elke vrijdag in Groot-Lebbeke, Buggenhout en Berlare. Op donderdag gebeurt dat in Opwijk, Merchtem, Baardegem, Moorsel en Meldert, en op zaterdag in Groot-Dendermonde en Groot-Asse. “Bij levering worden de maatregelen van Social Distancing gevolgd om het veilig te houden voor iedereen”, klinkt het. “Boeketten worden aan de deur gelegd en er wordt vervolgens aangebeld. Zo geraken onze bloemen toch tot in de huiskamer.”

De webshop is te vinden op https://bloemenrechtvandekweker.be/