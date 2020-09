Senioren pikken draad weer op en genieten van muziek in De Biekorf Nele Dooms

22 september 2020

18u59 0 Lebbeke Dansen was er niet bij, maar genieten van een fijn streepje muziek kon wel weer. In Lebbeke zijn de Seniorennamiddag weer opgestart. Dat bracht dinsdagnamiddag veel volk naar Cultuurcentrum De Biekorf.

De seniorennamiddagen in Lebbeke, op regelmatige basis georganiseerd door de cultuurdienst, kennen altijd groot succes. Maar door de coronacrisis werd het gebeuren de voorbije maanden on hold gezet. Bij de start van een nieuw cultuurseizoen wordt de draad opnieuw opgepikt. Maar dan wel in een coronaproof kleedje. Dat betekent dat de aanwezige senioren dinsdagnamiddag aan tafels moesten blijven zitten, met bediening aan tafel, en dat er niet gedanst kon worden. Muziek was er echter des te meer. Daar zorgden zangeres Mayke Vanes en haar pianist David voor. En dat viel duidelijk in de smaak.